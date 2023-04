Mamá en delicado estado de salud busca desesperada a su hijo desaparecido en Ibagué

Para cualquier padre o madre una de las peores pesadillas que le puede pasar es que uno de sus hijos no aparezca. Y es que la angustia de no saber dónde están y los peligros a los que puede estar expuesto podrían hacer enloquecer a cualquiera.

Por esa razón, es que la denuncia de una madre en Ibagué se ha vuelto viral, dado que está desesperada buscando a su hijo de 14 años que no aparece desde el pasado domingo.

El menor identificado como Edwin Asdrubal Cabrera de 14 años, no ha vuelto a casa y la madre reconoce que no ha sido tarea fácil buscarlo por ella misma dado que está en un delicado estado de salud, razón por la que acudió a la solidaridad de la ciudadanía.

Clara, como se identifica la madre de Edwin, dice que la angustia está haciendo que su salud siga desmejorando: "A mí me tienen que hacer un trasplante, pero es muy complicado porque la EPS me ha puesto mucho problema, yo estoy muy delicada y ahora con la desaparición de mi hijo mucho más", señaló a medios locales en Ibagué.

La última vez que lo vio

La madre precisó que la última vez que vio a su hijo fue cuando él salió a las 4 de la tarde de su casa ubicada en el barrio Roberto Augusto Calderón, comuna ocho de de la capital del Tolima.

Desde ese momento Clara no tiene idea de donde está su hijo: "Me dijeron que lo habían visto por el barrio Prado uno en compañía de un amiguito, pero hasta el sol de hoy no sé nada de él. Ya lleva tres días y yo estoy muy angustiada, les pido que por favor me ayuden".

Según datos entregados por la propia mamá, Edwin vestía sudadera y chaqueta negra con rayas blancas y zapatillas de color negro al momento de su desaparición. Si usted lo ha visto puede comunicarse al 3217878332.