Más de la mitad de municipios del Tolima, en riesgo por agua no apta para consumo humano

Las pruebas realizadas por el Laboratorio de Salud Pública del Tolima para analizar el Índice de Riesgo para la Calidad del Agua Potable (IRCA) mostraron que más del 50% de los municipios de este departamento están en algún grado de riesgo por el suministro de agua no apta para el consumo humano.



Jorge Bolívar, secretario de Salud del Tolima, explicó que a través de un semáforo analizado por la Dimensión de Salud Ambiental se evidenció que 29 de las 47 localidades se encuentran entre las categorías de riesgo inviable o riesgo bajo.

Afirmó que los municipios que generan mayor preocupación son Roncesvalles y Villarrica, ya que en este estudio arrojaron un concepto desfavorable porque no cuentan con planta de tratamiento.



“El laboratorio ha realizado las pruebas en todos los acueductos del departamento, es así que tenemos unas cifras preocupantes y otras alentadoras. Los municipios en donde en este momento es inviable el tema del consumo humano son Roncesvalles y Villarrica”, expresó el funcionario.



Las jurisdicciones que se encuentran en riesgo alto son Ataco, Palocabildo, Rovira, Suárez, Venadillo y Prado. En la calificación de riesgo medio están Ambalema, Alpujarra, Anzoategui, Coello, Coyaima, Honda, Icononzo, Natagaima y Piedras.



Mientras tanto los municipios que generan una alerta menor, teniendo en cuenta que figuran en riesgo bajo, son Alvarado, Carmen de Apicalá, Cunday, Dolores, Espinal, Flandes, Lérida, Murillo, Ortega, Rioblanco, Saldaña y San Antonio.



El informe da cuenta que las municipalidades que están fuera de peligro debido a que el líquido es totalmente apto para el consumo humano son Armero, Casabianca, Cajamarca, Chaparral, Falan, Fresno, Guamo, Líbano, Mariquita, Melgar, Planadas, Purificación, San Luis, Santa Isabel y Villahermosa.



Bolívar explicó que “Ibagué es un caso especial, ya que se encuentra en riesgo medio pero no por la empresa pública de acueducto que tiene una excelente calidad de agua para consumo humano, sino por los acueductos comunitarios”.

El Gobierno Departamental pidió a los alcaldes tomar medidas correctivas para garantizar un suministro que no afecte salud de sus habitantes. La autoridad recomienda que en las zonas con riesgo se hierva el líquido antes de consumirlo o se utilice filtro.