"Me da pena decir que mi mujer me pega": joven al ser herido con un machete por su ex

Los casos de violencia de género siempre han sido muy polémicos en Colombia. Muchas veces por miedo o falta de acción de las autoridades estas situaciones pueden terminar en tragedia.

Gran parte de las denuncias son instauradas por las mujeres, sin embargo, hay varios hombres que por temor al "¿Qué dirán?", prefieren seguir siendo sometidos a agresiones y callan sus problemas en pareja.

Le puede interesar: Joven muere trágicamente en estación Virrey de TransMilenio tras robo de su celular

Uno de estos casos le ocurrió a un hombre en Ibagué, identificado como Jhon Edwar Quintero, quien fue gravemente herido por una mujer que llegó a su local y lo lesionó con un arma blanca.

Según relató la víctima, la mujer llegó con un cuchillo y amenazó a todos los clientes, diciendo que le iba a "dar" a su pareja.

"Entró y sacó el machete del negocio, ella sabía donde estaba guardado, y empezó a dañar todo. Luego me lesionó. Yo no le dije nada, ni traté de agarrarla por miedo a que se hiciera algo”, explicó.

Lea también: [Video] Con pistola en mano, delincuentes robaron supermercado popular: hasta se llevaron la leche

A pesar de la denuncia que tiene la Fiscalía, el hombre argumenta que el caso ha sido archivado, mientras que el de ella aún sigue en proceso.

"A mí me da pena insistir. Me da mucha pena decir: ‘vea, es que mi mujer me pega’", explicó el Quintero.

Por ahora, las autoridades investigan a la mujer y se espera que en las próximas horas se tomen medidas al respecto.