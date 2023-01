Me siento burlada y desprotegida: mamá de Santiago Murillo por libertad de su presunto asesino

Sorpresa e indignación ha generado en el Tolima la decisión del Juez Segundo Penal con función de control de garantías de Ibagué que acogió la solicitud del abogado José David Díaz y dejó en libertad al mayor de la Policía Jorge Mario Molano, señalado como el presunto responsable del asesinato de Santiago Murillo.



Vale recordar que el joven de 19 años murió luego de recibir un disparo cerca al pecho cuando caminaba por la Calle 60 con Carrera Quinta de Ibagué. En ese sector se habían presentado desórdenes y enfrentamientos en medio de las protestas del paro nacional, el primero de mayo de 2021.

Según la Fiscalía, el oficial le disparó con su arma de dotación y le ocasionó el fallecimiento. Por este caso fue enviado a prisión en junio de 2021 y tras 17 meses se le otorgó la libertad.

El juez del caso explicó en la audiencia de libertad por vencimiento de términos que se cumplió en las últimas horas por solicitud de la defensa de Molano, que se superaron los 120 días que establece la norma desde la presentación del escrito de acusación, sin que aún inicie el juicio. Esto llevó a la determinación.



Sandra Meneses, madre de Santiago Murillo, rechazó la decisión y dijo que ésta es producto de maniobras dilatorias, como aplazamientos y el cambio frecuente de abogado por parte del detenido. Considera que era una petición predecible.



“No entiendo cómo pueden haber personas que conociendo los hechos solapen a este asesino. Santiago nunca le hizo daño a nadie, ni a nada, y no merecía esto estando a pocos metros de su casa. Un día podría ser cualquiera de sus hijos”, manifestó.

Así mismo, aseguró sentirse burlada y desprotegida por la justicia. “Cómo es posible que solo necesitaba 120 días y no se haya podido prever en el tiempo y detener en la experiencia algo que ya se veía venir. Realmente ya no sé en quién confiar y siento que juegan con nosotros. Me siento completamente burlada y desprotegida”.

Es importante decir, que Molano sigue vinculado al proceso por el delito de homicidio agravado.