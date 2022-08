Menor muere en atracción de ecoparque en La Mesa, Cundinamarca

Esa última actividad que le faltaba realizar al pequeño era cruzar de un lado al otro por medio de un cable al que iba sujeto José Alejandro con un arnés, vuelo en el que según le informaron al padre del menor no había peligro ya que eso lo hacían desde los más pequeños hasta los más grandes.

Sin embargo, el niño nunca llegó a la parte de abajo en donde lo esperaba Edwin, quien además denunció que “en el parque no había nada. Pasó el accidente, no había un doctor, una enfermera, paramédicos, nadie sabía qué hacer, en ese momento no hubo ayuda, no hubo nada que hacer”.

Los familiares del niño aun no tienen claridad de cómo pudo pasar el lamentable hecho. Hasta el momento se cree que el niño se enredó en la cuerda.

“Cuando yo llegué adonde estaba mi hijo, él estaba suspendido, él estaba enredado en la cuerda. Yo pedí auxilio, que llamaran ambulancia, no llegó nada, nada, la gente no tenía como preparación, no sabían qué hacer, cómo bajarlo, cómo ayudarlo, él quedó ahí, suspendido”, aseguró Cárdenas.

Por su parte, Humberto Segura, alcalde de La Mesa, informó que autoridades correspondientes ya están en una investigación para esclarecer lo que pasó con José Alejandro.

"El día domingo en horas de la tarde, en el ecoparque Canaán aquí en nuestro municipio de La Mesa, en un hecho que es materia de investigación, pierde la vida un menor de edad cuando departía con su familia y se encontraba en una de las atracciones turísticas que tiene este parque. Igualmente, la administración municipal, con la inspección de Policía, hemos hecho la revisión de toda la documentación y se ha sellado este establecimiento por el incumplimiento de algunas normas que deben tener”.