Menor se hizo el muerto y vio como su padrastro asesinó a tiros a su mamá

Habitantes del municipio de Gachancipá (Cundinamarca), aún no salen del asombro, luego de que la Policía registrara al interior de una vivienda el asesinato de una mujer a manos de un hombre de la tercera edad y quien era su pareja sentimental, luego de una discusión que tuvo con su hijastro.

Esto se presentó en la noche del pasado jueves 4 de agosto en una casa familiar, en donde constantemente se venían presentando conflictos. Fue así que según lo reportaron agentes de la institución como venía siendo costumbre se desató una fuerte discusión entre el agresor, un hombre de 72 años y su hijastro de 16.

En medio de las fuertes palabras que se venían generando entre las dos personas, se generaron agresiones físicas mutuas, algo que disgustó al hombre mayor que no pensó para sacar un arma de fuego y propinarle dos disparos al menor.

Los impactos de bala fueron contundentes que afectaron la cara y el pecho del adolescente, dejándolo perplejo y tendido en el piso sin poder reaccionar ante el ataque.

Pero esto no paró allí, ya que la madre del menor intervino para que su esposo no siguiera disparando y así no acabar con la vida del joven. Pero ante esto, el hombre arremetió contra ella y le propinó otro disparo que dio con el deceso de la mujer ante la atenta mirada del adolescente.

El menor alcanzó a poner en alerta a uno de los vecinos quien acudió a las autoridades que llegaron rápidamente a atender la emergencia y pidieron asistencia médica para trasladar al menor que aún estaba con vida y que se encuentra en delicado estado de salud. En cuanto a la mujer falleció en el lugar de los hechos, mientras que el agresor salió como si nada hubiese pasado del lugar.