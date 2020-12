Menor sufrió graves quemaduras después que se le estallara la pólvora que cargaba en el bolso

En el departamento del Tolima sigue en crecimiento la cifra de personas lesionadas con pólvora, durante la temporada de fin de año.

El caso más reciente se presentó en el municipio de Anzoátegui, en donde un menor de edad sufrió serias lesiones por manipulación de pirotecnia.



La Secretaría de Salud reportó que el joven de 17 años de edad resultó con heridas en la zona baja del abdomen, en el pecho y el cuello por la explosión de unas mechas que llevaba en un bolso tipo canguro.

Producto de las quemaduras, fue necesario trasladar el paciente a un centro asistencial de Manizales, en el departamento de Caldas, para que recibiera atención médica.



“Llevaba unas mechas en un canguro colgado en su abdomen, esto explotó y le quemó gran parte de su zona íntima, de su pecho y parte del cuello también. El joven se encuentra delicado y ya fue trasladado a una clínica de la ciudad de Manizales”, expresó Jorge Bolívar, secretario de Salud.



El funcionario dijo que es preocupante que, pese a la cantidad de casos que se registran anualmente en diferentes regiones del país, la ciudadanía continúe con este tipo de prácticas en la época de fin de año.



“Esperemos que esto sirva de consciencia porque la pólvora no es un juego. Hacemos ese llamado para no haya más quemados, no nos pongamos de ‘artistas’ a decir que sabemos usarla creyendo que es así, porque nadie se quema por gusto. Siempre creemos que la podemos manejar y resulta que no”, agregó.

Según la dependencia, durante el mes diciembre se han reportado nueve casos de personas quemadas con elementos pirotécnicos en el Tolima, los cuales se encuentran distribuidos en los municipios de Ibagué, Líbano, Palocabildo y Anzoátegui.