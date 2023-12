Mikhail Krasnov, el alcalde ruso de Tunja, se posesiona oficialmente

Este 27 de diciembre el profesor ruso Mikhail Krasnov se posesionó oficialmente como alcalde de la ciudad de Tunja.

Acompañado de diferentes personalidades internacionales, nacionales y locales, de uno de sus hijos que viajó desde Alemania y de su novia tunjana; Sara Pedraza ahora gestora social, ratificó su compromiso por conectar a la capital de los boyacenses con el mundo.

Y aunque agradece a los cerca de 28 mil tunjanos que lo respaldaron con su voto, manifiesta su preocupación por como esta administración le entrega la ciudad.

Lea además: Demandan la elección del nuevo alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov

“Recibimos una ciudad endeudada en más de $120.000 millones y no los hemos visto reflejados en inversión en el desarrollo y bienestar social y económico de la ciudad. Recibimos una ciudad muy desorganizada administrativamente. No es posible que muchos de los predios de los tunjanos no están pagando arriendo y están asignados a familias por favores políticos”, aseveró Krasnov.

De esta manera hizo fuertes cuestionamientos frente a diferentes problemáticas como el déficit presupuestal de la ESE Santiago de Tunja, la politización del Colegio de Boyacá, el estado del coliseo del barrio San Antonio y los 145 nombramientos, que, según él, los nombró esta administración para devolver favores políticos.

Indica que durante estos últimos días restantes del año no dará detalles de cómo solucionará estas problemáticas, sin embargo, manifiesta que trabajará de la mano con los ciudadanos quienes serán sus jefes.

Le puede interesar: Alcalde electo de Barranquilla Alex Char nombró nuevos funcionarios

Por otra parte, aprovechó la presencia de todas estas personalidades para solicitarles de su apoyo para trabajar de manera directa sin intermediación departamental.

“Hago la invitación a cada uno de los miembros del Gobierno Nacional a trabajar juntos por la capital de los boyacenses, pero les solicitamos que procuremos trabajar directamente y sin intermediación departamental que tiene fines de un comunismo político”.