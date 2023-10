Las propuestas de Mikhail Krasnov para la Tunja

Aunque todavía no se ha posesionado, Krasnov ya empezó a hacerles una invitación a los empresarios de cara a lo que será su gobierno: que inviertan en la capital de Boyacá para fomentar el empleo. Según el académico, hay que evitar que el Estado siga siendo el mayor empleador en la ciudad.

"Lo primero (...) es traer el desarrollo económico y traer las empresas, porque acá en Tunja el 28 % de los empleos sale del sector público, lo que también se presta para la corrupción", dice el alcalde electo en entrevista con Radio Red de RCN Radio.

En ese sentido, para Krasnov, es importante aprovechar la cercanía de Tunja con Bogotá: "Nosotros tenemos el potencial inmenso del desarrollo, de la competitividad, y estamos prácticamente a una hora y media de Bogotá, somos un barrio de Bogotá desde el punto de vista económico (...) Nosotros compartimos el mismo mercado con Bogotá".

"Somos un lugar muy interesante para las inversiones, pero ¿qué pasa? Que si llega una empresa, el alcalde le pide el acuerdo, el 'cómo voy yo' de entrada. Con esos sistemas nadie trabaja".

"Yo aprovecho el tiempo que estoy al aire y quiero hacer llamado a los círculos empresariales nacionales que me escuchen ahorita y yo les invito a invertir a Tunja, yo los invito a traer empresa acá, que desde la Alcaldía les ayudamos", dice el alcalde electo.

"Nosotros no los vamos a pelar, como dicen. Nosotros vamos a trabajar con los empresarios y tenemos que convertir a Tunja en un centro empresarial no solamente de Colombia sino de América Latina. Conéctense conmigo por Facebook, o como quieran, como parte de la Alcaldía. Yo quiero trabajar con los empresarios, quiero traer a las empresas a Tunja", sentencia.

"Quiero trabajar por todos los sectores políticos"

Si bien muchas personas han querido situar al profesor Mikhail Krasnov en la izquierda por haber nacido en la Unión Soviética, él mismo se desmarca de esas etiquetas.

"Cuando me insisten en definir derecha, izquierda o lo que sea, yo digo siempre que soy centro. Yo quiero trabajar por todos los sectores políticos en Tunja porque esos sectores representan al pueblo. Nosotros vamos a gobernar acá para todos los sectores políticos, si me votaron o no me votaron, porque todos son ciudadanos", dice a Radio Red de RCN Radio.

"En cuanto al comunismo de Rusia... Venga, Rusia, desde hace treinta y pico de años, no es el comunismo, sino un capitalismo salvaje", advierte.

"Me importa un pepino si usted es del Centro Democrático, de Cambio Radical o de Colombia Humana. Venga, usted traiga proyectos y los hacemos. Nosotros tenemos que dejar por fin esa peleadera que no tiene ideología", concluye.