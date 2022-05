Contratista de Registraduría violó derecho al voto de 1.500 jóvenes en Ibagué: MOE

La Misión de Observación Electoral (MOE) en el Tolima denunció que el pasado domingo 29 de mayo, la empresa Disproel, contratista de la Registraduría Nacional, le habría violado el derecho al voto a 1.500 jóvenes de la ciudad de Ibagué.



Se trata de las personas que se encargaron de la operación del sistema de biometría en los puestos de votación de la capital del Tolima, a quienes se les habría negado el permiso para participar en la jornada electoral.

Cristián Martínez, coordinador de la MOE en el Tolima, dijo que pese a las advertencias realizadas previo a la apertura de las urnas, y pese al compromiso de la firma contratista de otorgar el permiso a sus operarios, se habría comprobado que estos no ejercieron su derecho en la primera vuelta presidencial.

“La firma Disproel de la Registraduría Nacional del Estado Civil se burló de las autoridades del Tolima y de la comunidad en general. El sábado se manifestó que iban a dar plenas garantías para que los jóvenes ejercieran el derecho al voto, la gran sorpresa es que en todas las mesas consultadas la respuesta fue la misma, no se les permitió el ejercicio”, expresó el vocero.



Según la plataforma, se habría presentado una violación de derechos constitucionales, razón por la que se presentarán las denuncias del caso ante la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación.



“Es para que investiguen si ellos incurrieron en alguna falta disciplinaria y si atentaron contra el Código Penal por no permitirle el voto a 1.500 jóvenes en la ciudad de Ibagué y más de 5.000 en el país”, agregó Martínez.

La organización espera presentar las denuncias este martes 31 de mayo.