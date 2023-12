Movilidad en Tolima: Priorizan corredores que conducen a Bogotá y al Alto de La Línea

Avanza la movilidad de vehículos a través de carreteras del Tolima en el denominado plan retorno del puente festivo de Navidad, por lo que desde tempranas horas cerca de 100 efectivos de tránsito permanecen distribuidos, principalmente, en los corredores de alta afluencia de vehículos.

Hay un plan especial de manejo de tráfico en las vías que conectan al territorio tolimense con otras regiones y departamentos durante este lunes festivo.

"Tenemos dos ejes viales principales o priorizados. Uno es la vía Girardot - Bogotá, que conecta a los departamentos del sur del país con la capital de la República. El otro es un eje vial de conexión que es Ibagué - Cajamarca - Alto de la Línea para quienes retornan del Eje Cafetero", dijo la mayor Nayibe Díaz Beltrán, jefe de la seccional de tránsito y transporte de la Policía del Tolima.

Los senderos viales priorizados son de vital importancia para la conectividad entre el centro y occidente del país, por ende para esta fecha los recorridos pueden prolongarse más de lo habitual, dadas las condiciones.

Allí se han adoptado campañas de prevención, sensibilización y la implementación de pausas activas con los conductores de vehículos de servicio público, así como entre los turistas.

"Invitarlos a respetar los límites de velocidad y no realizar maniobras peligrosas para no poner en riesgo la vida propia y de los demás usuarios de la vía. También a que revisen el estado del vehículo antes y durante el viaje para no tener ninguna situación especial", agregó la jefe de la seccional de tránsito y transporte de la Policía del Tolima.

Dentro de las proyecciones socializadas por las autoridades de tránsito, se espera que, una vez finalizado el puente festivo, se hayan desplazado a través de las carreteras tolimenses alrededor de 120.000 vehículos.