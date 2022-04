Mujer que se lanzó del puente de La Variante en Ibagué lo habría hecho por problemas personales

Hay tristeza en Ibagué por la muerte de una mujer de 27 años de edad, que se lanzó del denominado Puente de la Vida, ubicado en la variante que conduce de la capital del Tolima al departamento del Quindío.



La mujer proveniente del municipio del Guamo, Tolima, identificada como Marcela Calderón, llegó a la estructura que se encuentra sobre la vía Ibagué–Armenia, y tras sujetarse de la baranda por varios minutos, decidió lanzarse al vacío.

Pese a que varios ciudadanos, miembros de organismos de socorro e integrantes de la Policía Metropolitana de Ibagué intentaron persuadirla, la joven se quitó la vida. Testigos del hecho aseguran que Marcela tomó la decisión producto de problemas personales.



“Yo le dije que yo también en mi adolescencia traté de hacer lo mismo, pero recapacité. Me le fui acercando y le dije que no lo hiciera (…) la gente comenzó a hablarle, pero ella estaba tan decidida que dijo que no se acercaran, y de un momento a otro decidió lanzarse”, dijo Jorge Cárdenas, quien se encontraba en el lugar.



Calderón era madre de dos menores de edad, un niño de diez años y una pequeña de un año de vida, aproximadamente.



“Me dijo que se llamaba Marcela, que venía del Guamo y que tiene un hijo de diez años. Dijo que tenía problemas, pero yo le pregunté para darle ayuda y dijo que no, no quiso decir más. Ella habló con la Policía, con los bomberos, pero pasó”, agregó el testigo.



Los organismos de socorro se encargaron de las labores de rescate del cuerpo.

En Ibagué son constantes los reclamos de la comunidad para que se implementen medidas de seguridad en el Puente de la Vida, debido a la cantidad de intentos y hechos consumados que se presentan allí.