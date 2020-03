Mujeres contagiadas de coronavirus en Neiva permanecen hospitalizadas

Sobre los otros dos casos de contagio, dijo que ocurrieron en Bogotá y ambos son procedentes de España. Además confirmó que el cuadro de los 13 contagiados es favorable y que están en buenas condiciones.

"La señora en Cartagena ha mejorado pero debe continuar hospitalizada", agregó.

Señaló que a la fecha se han registrado 245 alertas de contagio, de las cuales el Instituto Nacional de Salud ha descartado 175 casos y ha confirmado 13.

Frente a por qué no se ha dado la orden de suspender las clases en los colegios oficiales, explicó que todavía no consideran que sea el momento pero que se podría tomar "dependiendo de la progresión de la epidemia".

"No hemos dado órdenes de cerrar colegios porque todavía no es el momento, se podrían tomar dependiendo de la progresión de la epidemia (...) si su hijo tiene síntomas no lo lleve al colegio", agregó.