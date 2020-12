Neiva: investigan la muerte de una mujer que se realizó un retoque estético

En Neiva investigan la muerte de Diana Zulay Caballero, una mujer de 34 años, natural de Madrid España, pero que residía en el municipio de Pitalito. Al parecer la mujer falleció luego de practicarse una cirugía estética ambulatoria.

Según lo manifestado por el esposo de la víctima, Jhon Fredy Grisales, Diana sería intervenida para unos retoques y mejorar su apariencia, esto luego de haberse practicado hace dos años una cirugía estética general.

“Ingresó a las 9:00 de la mañana a la clínica, con todos los exámenes de rutina en perfecto estado. Hacia la 1:00 de la tarde ella despertó, yo la vi a lo lejos, la saludé pero pues no la vi completamente despierta, el médico me dijo que fuera a comprarle un caldo y cuando regresé a las 3: 30 de la tarde, el médico me dijo: la perdimos”, relató.

El procedimiento lo habría realizado el cirujano Juan Canencio en la Clínica Coven de Neiva.

Mediante comunicado, se conoció que el médico Juan Canencio, vinculado a la muerte de la mujer de 34 años de nacionalidad española el pasado sábado 12 de diciembre en Neiva indicó que "el hecho es materia de investigación y que tanto familiares como allegados de la víctima deben abstenerse entregar declaraciones hasta no establecerse con certeza la causa del fallecimiento".

Además que la información médica y estado de salud de la paciente "es de absoluta reserva médica", se indica en el comunicado.

El cuerpo de la mujer permanece en Medicina Legal. Luego de la entrega del cadáver, se espera ser trasladado hasta Pitalito donde se realizarán las exequias.

La mujer convivía desde hacía 12 años con su esposo, Jhon Fredy. Era la administradora del negocio familiar que manejaba con su esposo, a quien deja con dos pequeñas de 3 y 6 años de edad.