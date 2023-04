Nevado del Ruiz: advierten que Villahermosa no cuenta con buenas comunicaciones

Pese a que hace más de diez días se declaró alerta naranja por la actividad del Volcán Nevado del Ruiz e inmediatamente inició el alistamiento de los municipios del área de influencia para enfrentar una posible erupción, hay temas que aún generan preocupación en el Tolima.



Autoridades de algunas localidades han advertido que las deficiencias en la red vial terciaria y en los sistemas de comunicación impedirían atender de forma adecuada una eventual emergencia asociada con el volcán.

César Augusto Restrepo, alcalde de Villahermosa, uno de los cuatro municipios del territorio tolimense más cercanos al nevado, señaló que su jurisdicción no cuenta con un sistema eficiente de comunicación que permita dar aviso en tiempo real a la comunidad.



“Nosotros tenemos una preocupación muy grande y tiene que ver con las comunicaciones, toda vez que en la región del páramo no contamos con antenas, no tenemos una manera de comunicarnos en tiempo real de manera eficiente”, expresó el mandatario.



En relación a la adecuación de vías, Restrepo dijo que espera “iniciar esta semana con el batallón de ingenieros con esa intervención. También nos preocupa lo que puede ser la contaminación de las fuentes hídricas, pero esperamos que con el Gobierno Nacional, Departamental y también la USAID, que ha hecho presencia, podamos subsanar estas necesidades”.



Vale mencionar que el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, anunció la entrega de equipos de comunicación y otros elementos con los que se pretende facilitar la divulgación de información relacionada con el Ruiz.



“Se necesita de manera rápida establecer unas alarmas tempranas en este corredor y también radios de comunicación que creo que son fundamentales para cualquier evento, sea ahora o sea a mediano y largo plazo”, mencionó el mandatario departamental.

El municipio de Villahermosa ha avanzado en la adecuación de albergues y en la evacuación de nueve familias.