Niña tiene miedo de volver al colegio por bullying: le dieron golpes y patadas

El bullying o matoneo escolar es una problemática muy grave dado que cada vez más niños y niñas son víctimas. Cifras de la Universidad Javeriana indican que el 32,3% de los estudiantes reporta haber sufrido cualquier tipo de bullying en el colegio.

Adicionalmente, el 15,9% indicó que sufrieron estigmatizaciones en actividades grupales. El 18,1% de los estudiantes encuestados reportaron haber sufrido burlas en el colegio y el 11,2% indicó que fueron golpeados o empujados por otros estudiantes en el colegio.

Es tan grave el panorama que en algunos casos se presentan situaciones que ponen incluso en riesgo la integridad de los menores. Esta semana se conoció el caso de una joven de un colegio público que fue duramente golpeada por varios compañeros que se pusieron de acuerdo para agredirla entre todos.

La situación se presentó en la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de la ciudad de Ibagué, donde una alumna de noveno tiene miedo de volver a clases después de haber sido víctima de un caso extremo de bullying por parte de una de sus compañeras y otros alumnos que sirvieron de cómplices para golpearla.

Según denunció Marisol Carrillo, madre de la menor agredida, a El Nuevo Día, todo sucedió en uno de los salones del colegio: "Todo inició por unas publicaciones en Facebook. Mi hija me dijo: ‘mamá, me la están montando’. La agresora le escribió al inbox que cuál era su problema. Los mensajes subieron de tono y mi hija la bloqueó. Estando en clase de Educación Física la agresora la mandó llamar para supuestamente arreglar las cosas en el salón".

Carrillo precisó que al ingresar su hija al salón, varios compañeros la rodearon, cerraron la puerta y le pusieron una silla detrás para que tropezara y cayera. Allí, la compañera con la que tuvo la discusión procedió a halarla del cabello y le propinó una golpiza.

"Le dieron golpes, patadas, le lastimaron los senos, le dejaron moretones en la cara, la cabeza llena de rasguños. Me llamó y me dijo que la volvieron ‘nada’. Me envió una foto, tenía la cara lavada en sangre y los labios reventados. Al llegar al colegio, los directivos no se habían dado cuenta. Tuve que llevarla a un hospital, a Medicina Legal e ir a reportar el caso", detalló la madre de familia a ese medio y además señaló que su hija estuvo incapacitada cinco días.

Lo que más ha indignado a la mamá es que la agresora sigue yendo a clase sin recibir ninguna sanción: "La psicóloga me dijo que hay que activar una ruta con Infancia y Adolescencia, pero que la agresión no es motivo para expulsarla. Temo que si la niña vuelve, se repita".