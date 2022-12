No hay garantías para evacuar ante una emergencia: comunidades aledañas al volcán Machín

Producto del comportamiento que ha tenido recientemente el Volcán Cerro Machín, ubicado en el departamento del Tolima, las comunidades de las zonas aledañas consideran que no hay garantías para realizar una evacuación en caso de una emergencia.



Es importante recordar que durante el fin de semana, el Machín, que se encuentra entre Ibagué y Cajamarca, incrementó su actividad sísmica, debido al fracturamiento de rocas en su interior. Por este motivo, en un lapso de dos horas, se presentaron 393 eventos sísmicos.

Esto no sólo encendió las alarmas de las autoridades de gestión del riesgo, sino también de los habitantes de las veredas cercanas al volcán. Residentes del Cañón de Tapias aseguran que se presentan dificultades para una eventual salida de emergencia.



Walter Martínez, líder del sector, afirmó que la vía Túneles – Tapias – Toche, que es la principal ruta de evacuación, es angosta, lo que complicaría el tránsito de vehículos durante una situación crítica.



“Todavía nos falta mucho, como muros de contención para dejar ancha la vía porque hay tramos en los que es muy angosta, entonces no comprendemos qué pueda pasar en una emergencia con una vía tan angosta, donde tenga que haber ambulancias y organismos de socorro para arriba y para abajo porque se puede generar un accidente”, expresó Martínez.



Además, así como lo han denunciado otras personas a través de redes sociales, el líder comunal mencionó que el sistema de alarmas, con el que se avisa a las comunidades que se podría presentar una emergencia, se encuentra en mal estado.



“Se ha venido insistiendo para que se haga mantenimiento a esas alarmas porque hay unas que están dañadas, no funcionan, entonces es un llamado a las administraciones local, departamental y nacional, de que nos pongan atención y que no haya una tragedia”, agregó.

Según la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, en el más reciente simulacro se evaluó y se mejoró la implementación de los planes de atención ante una posible erupción volcánica. La dependencia también solicitó a los alcaldes de los 11 municipios de la zona de influencia del Machín a implementar medidas preventivas.