No hubo acuerdo con la Alcaldía y se mantiene paro de busetas en Ibagué

Sobre la medianoche terminó la reunión que se cumplió en el Ministerio de Transporte entre el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, y líderes del gremio de busetas.

El encuentro tenía como fin buscar un desenlace al paro que se cumple desde hace una semana de ese gremio, con mediación del Gobierno. Sin embargo, las partes no llegaron a un acuerdo.



Pese a que Hurtado anunció la posible suspensión por cuatro meses del convenio con la empresa Infotic, entidad que se encargará del recaudo y control del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), no se logró una concertación.

Cabe mencionar que el punto del recaudo ha sido neurálgico en el desarrollo del paro, ya que los transportadores piden que se tumbe el convenio firmado para ese fin entre Infotic y la Alcaldía, al considerar que la entidad no es idónea para cumplir con esta labor.



"Sobre la mesa cambió que se revocara el convenio. (...) El convenio se inicia y posteriormente se va a suspender para surtir el trámite en la creación de una nueva empresa de transporte público", mencionó el alcalde Hurtado.



Entre tanto, los voceros del sector afirmaron que no hubo claridad en los tiempos de suspensión por lo que el convenio se podría retomar más adelante, al tiempo que agregaron que el mandatario se levantó de la mesa y no retornó para concluir la negociación.



"Él manifestó que iba a suspender el convenio por cuatro meses, pero ahora manifiesta que no es por cuatro meses, sino hasta cuatro meses, es decir, que él puede retomar el convenio en cualquier momento y eso no fue lo que se habló", mencionó Alejandro Quiroga, representante del gremio.

Es posible que el diálogo se retome este martes, mientras el servicio de buseta permanece suspendido.