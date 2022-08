No queremos que Jessi Uribe se presente, ni regalado: alcalde en Tolima tras cancelación de show

En el departamento del Tolima continúa la polémica por la cancelación del show del cantante de música popular Jessi Uribe, el cual estaba programado para el domingo 14 de agosto, en el marco de las ferias y fiestas del municipio de San Antonio.



Vale recordar que el artista decidió no presentarse debido a las condiciones climáticas y a las afectaciones ocasionadas por las lluvias, en el escenario en el que se iba a cumplir el evento, lo que generó toda una serie de críticas.

En contexto: Jessi Uribe no cantó porque se embarra los zapatos: alcalde en Tolima tras cancelación de concierto.



El alcalde de San Antonio, Jorge Iván Vásquez, quien en su momento aseguró que Uribe “no cantó porque se embarra los zapatos”, dio a conocer que ya se llegó a un acuerdo con el equipo de trabajo del cantante. En este sentido, se habría realizado la devolución del anticipo y el asunto quedó en buenos términos.



Según el mandatario, dentro de la negociación se propuso posponer la presentación, sin embargo, no se tuvo en cuenta la iniciativa por el descontento de la comunidad. Dijo que, prácticamente, ni gratis aceptarían un show.



“La producción devolvió los recursos que se habían girado, por el orden de los 40 millones de pesos. La propuesta era fijar una nueva fecha, pero nosotros no la aceptamos porque realmente no queremos que Jessi Uribe vaya a San Antonio, ni regalado, obviamente”, expresó Vásquez.

En otras noticias: Se entregan a la Policía presuntos asesinos de menor de 3 años en Neiva.



Pese a los comentarios, aseguró que el asunto concluyó de buena manera. Para la época Jessi expresó en redes sociales que su decisión fue para evitar una emergencia, ya que había “cables de alta tensión, todos mis equipos de trabajo llenos de agua y la gente ahí al lado, podía ser un peligro”.