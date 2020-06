El gobernador del departamento de Cundinamarca aseguró que se han recibido varias quejas sobre algunas situaciones particulares que se estarían presentando en algunos municipios que no estarían acatando las medidas de protección para evitar los casos de contagio de coronavirus y destacó que por eso se incrementarán los controles.

“El municipio de Nilo tiene sus ingresos con controles y no están dejando entrar a quienes no es de la población. Allí ellos no tiene COVID-19 y se están reactivando en un proceso que de forma inicial quieren hacer de manera interna y paulatina”, subrayó.

García aseguró que para la realización de esos operativos se instalarán 300 puestos de control con más de mil personas encargadas de supervisar los diferentes puntos en los que se tendrá una especial vigilancia.

El funcionario señaló que “estos puestos estarán ubicados en su mayoría, en los ingresos y salidas de Bogotá, pero también en los ingresos a los municipios que habitualmente son los más turísticos. Es importante el llamado a la ciudadanía para que lo hagamos de forma consciente, no hay que ir de vacaciones a los municipios de Cundinamarca donde se está reactivando la economía".

El gobernador de Cundinamarca dijo que lamentablemente hay varias poblaciones en donde algunas personas han resultado contagiadas del virus, por incumplir con las normas de bioseguridad.

En ese sentido, García señaló que “vamos a tener puntos de control en las veredas, en las vías secundarias y terciarias, pero debe ser una decisión de cada una de las personas no arriesgarse a ir a los municipios porque los van a devolver. Nosotros estamos reactivando algunos sectores y hemos dispuesto más 100 millones de pesos para los comerciantes”, subrayó.

Dijo que tras una audiencia esta semana con el Presidente Iván Duque, el Gobierno le pidió hacer el piloto de la reapertura de los restaurantes de los municipios no COVID y agregó que ese proceso se debe hacer de manera gradual para evitar que se presenten brotes de contagio.

Nicolás García también anunció que ese departamento viene trabajando en la implementación de unas plazas de mercado satélite, que permitan descongestionar la central mayorista de Corabastos.

“Tuvimos una concertación con los sectores en Corabastos para cerrar al día ocho bodegas, con el fin de que se se pueda hacer una desinfección permanente y que a la vez haya garantía de abastecimiento. Desde Cundinamarca hemos dispuesto mil pruebas de las 100.000 que estamos realizando de manera local, priorizando a los que están llevando sus productos allá", indicó.

El funcionario agregó que "también hemos entregado 20.000 botellas de alcohol y se han dispuesto 3 mil millones de pesos para comprar alimentos a los campesinos, para evitar que ellos vengan a Corabastos”.

El gobernador Nicolás García, concluyó que esa iniciativa se realizaría en Soacha para el sur del departamento, Mosquera o Funza para el occidente, Chia o Zipaquirá para el norte, con el objetivo de que los ciudadanos no vayan al mismo sitio para comprar alimentos.