Nueva masacre en el Huila: Cuatro personas fueron asesinadas en zona rural de Algeciras

Las autoridades adelantan las investigaciones por la masacre ocurrida en la vereda el Silencio del municipio de Algeciras, donde cuatro personas fueron asesinadas, al parecer por un grupo de hombres armados que llegaron hasta la vivienda en donde se encontraban las víctimas.

De manera preliminar se conoció que al menos cinco hombres llegaron a la zona y se habrían llevado los cadáveres de las personas asesinadas, previo a esto le quitaron los celulares a la comunidad, luego de unas horas los entregaron y les advirtieron que no podían hablar del tema con las autoridades.

Por su parte, a la zona llegaron las autoridades para realizar los actos urgentes, sin embargo, se conoció que no encontraron nada en el sector y la comunidad manifiesta que no saben y que no escucharon absolutamente nada.

En el sector ya se encuentran los integrantes del Ejército de la Novena Brigada, donde hasta el momento nadie habla del tema.

Leonardo González, representante de Indepaz, indicó que “nos informan de una nueva masacre, esta vez en el departamento del Huila en el municipio de Algeciras, donde cuatro personas fueron asesinadas en una vereda denominada el Silencio, al parecer el hecho habría sido cometido por un grupo de hombres que ingresaron a una vivienda y atacaron a quienes ahí se encontraban”.

Las investigaciones avanzan, por parte de las autoridades, con el fin de establecer lo que ocurrió en el sector y conocer las identidades de las víctimas.

En este municipio, la Defensoría del Pueblo había emitido la alerta temprana 043/20 y su informe de seguimiento del 041 del año pasado, en donde se advierte la posible prolongación de toda expresión de violencia a razón de una consolidación de distintas facciones disidentes de las Farc que delinquen en la zona que se encuentra en límites con el Caquetá.

Los grupos están en este momento en la zona y en este municipio son: el frente Iván Díaz de bloques Jorge Suárez Briseño del EMC, Estructura Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia y bandas de carácter local.