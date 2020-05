La Alcaldía de Soacha dio a conocer que se continuará con la medida de 'pico y género' junto al 'pico y cédula' en todo el municipio desde este lunes, cuando comienza una nueva cuarentera para contener la expansión de la COVID-19, que se extenderá hasta el 25 de mayo.

De igual manera, informó que permanecerá vigente el toque de queda todos los días a partir de las 6:00 p.m. y los fines de semana que restan, hasta que finalice el aislamiento preventivo en el país.

Por otra parte, se anunciaron los nuevos horarios que tendrán los ciudadanos para comprar su mercado o realizar diligencias bancarias. Según establecieron las autoridades, se definió que los hombres podrán salir desde las 7:00 a.m. hasta las 12:00 del medio día, mientras que las mujeres podrán realizarán sus diligencias de 12:00 del mediodía a 5:00 p.m.

En Transmilenio

Las personas que tengan cédulas terminadas en 4-5 podrán ingresar a las estaciones del sistema de transporte masivo Transmilenio entre las 4 y 5 de la mañana; por su parte los usuarios con número de identificación termine en 6 y 7 podrán tomar el servicio entre las 5 y 6 de la mañana.

Ciudadanos con cédulas cuyo número acabe en 8-9 tendrán ingreso entre 6:00 a.m. y 7:00 a.m.; por último 0-1 de las 7:00 a.m. y 8:00 a.m. y 2 y 3 entre 8:00 a.m. y 9:00 a.m.

Por último los servicios bancarios se ampliarán de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Cabe destacar que en las últimas horas el Ministerio de Salud reportó que los casos de COVID-19 aumentaron a 10.495, mientras que la cifra de fallecidos llegó a 445. Bogotá tiene 4.028 contagios, con un aumento de 210 entre el viernes y el sábado.

Los 444 casos nuevos que fueron reportados se produjeron en: Bogotá (210), Meta (63), Valle del Cauca (57), Cartagena (45), Atlántico (29), Barranquilla (11), Nariño (9), Caldas (6), Norte de Santander (3), Amazonas (3), Antioquia (2), Risaralda (2), Cundinamarca (2), Santander (1) y Cesar (1).