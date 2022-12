Obras en vía Bogotá- Girardot serán suspendidas por fin de año, ¿desde cuándo?

Una buena noticia llegó para los viajeros que planean salir de la capital durante esta época de fin de año hacia la región central, pues han anunciado que las obras que se adelantan en la vía Bogotá- Girardot, serán suspendidas con el objetivo de aumental el flujo vehicular.

Cabe mencionar que una de las principales quejas en esta carretera del pais, había tenido que ver con el aumento de tiempo que se estaban tardando en llegar los turistas a ciudades como Ibagué u otros destinos turísticos concurridos como Melgar y Girardot, asegurando que trayectos que se tardaban tres horas, pasaron a durar entre seis y siete horas, generando varios dolores de cabeza entre los viajeros.

Por este motivo y ante el gran número de vehículos que se espera, transiten por esta vía, la concesión Vía 40 Express, que lleva a cabo las obras en este corredor, anunció que serán suspendidas para facilitar la movilidad en el último mes del año.

“Vamos a suspender nuestros trabajos en la vía Bogotá-Girardot, con el objetivo de recibir a 55.000 vehículos que esperamos tener en esa temporada de fin de año”, indicó Fabián Lacouture, director técnico de la conseción, en entrevista a medio nacional.

En cuanto a las fechas, Lacouture indicó que la suspensión de las obras será a partir del 23 de noviembre y hasta el 9 de enero de 2023, puente festivo de Reyes Magos.

No obstante, el funcionario indicó que tres puntos críticos de la vía no serán suspendidos y en los que no se podrán habilitar todos los carriles. Estos son: 82, cerca de Silvania, la variante de Melgar, y cerca de Nilo, puntos en los que sólo habrá un carril por sentido.