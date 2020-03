Ordenan reapertura del parque El Cocuy

Mediante Resolución 125 del 5 de marzo de 2020, Parques Nacionales de Colombia ordenó la reapertura del Parque Nacional Natural El Cocuy.

La medida se toma una vez se logra verificar que los los factores que generaron la medida de cierre temporal sobre el parque se encuentran controlados.

Por parte de Parques Nacionales se articularon acciones con la cadena de valor del turismo de los municipios de El Cocuy y Güicán, en donde se ajustó la reglamentación de actividades y servicios ecoturísticos en el área protegida, con el objetivo de mejorar la experiencia del visitante, disminuir el riesgo público y promover la corresponsabilidad con los prestadores de servicios turísticos en el manejo de los turistas.

Como resultado, se estableció que los visitantes podrán ingresar a los senderos autorizados en el horario comprendido entre las 06:00 am y las 08:00 am. Así mismo, se enfantizó en que después de las 08:00 am no se permitirá bajo ninguna circunstancia el ingreso de visitantes ni prestadores de servicios turísticos al área protegida.

Igualmente, el descenso desde el borde de glaciar debe iniciar a más tardar a la 1:00 pm, de manera que después de las 5:00 p.m., no permanezca ningún visitante o guía dentro del Parque El Cocuy, ni para pernoctar o acampar.

El cierre del parque se estableció el pasado 7 de febrero cuando se hizo la restricción de personal, prohibiendo además el ingreso de visitantes y de prestadores de servicios ecoturísticos, debido a los sucesos ocurridos en menos de una semana y que se relacionan con el asesinato de dos líderes comunales.

Igualmente en su momento, la determinación se tomó por las conclusiones emanadas de un Consejo de Seguridad realizado por la gobernación de Boyacá, en el cual se dijo que en la jurisdicción del Parque El Cocuy en los departamentos de Boyacá y Arauca, se presentaban alteraciones del orden público.