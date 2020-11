Padre del director técnico del Tolima fue agredido por un limpiavidrios en Ibagué

Indignación ha generado en Ibagué el caso de intolerancia que se registró en un semáforo de la Avenida Ferrocarril con calle 37, donde un limpiavidrios agredió con un objeto contundente a Hernán Torres Galindo, padre de de Hernán Torres Oliveros, actual director técnico del club Deportes Tolima.

El adulto mayor recibió un golpe en la cabeza con un objeto contundente, luego de negarse a que una persona limpiara el parabrisas del vehículo en el que iba. La agresión le provocó una leve herida abierta.



“Es un bandido. Iba abusivamente a echarle jabón y agua al parabrisas y le dije que no, que muchas gracias. Me dijo: “¿Entonces qué?” y le pregunté que qué quería y de una vez me dio el garrotazo”, relató el afectado en un video que circuló en redes sociales.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Ibagué intervinieron y, tras requerir al agresor, lo condujeron a un Centro de Atención Inmediata (CAI) cercano. Al parecer, la familia del técnico tolimense tomaría acciones legales ante este caso.

El coronel Alex Venegas, comandante del Distrito No.1 de la Policía Metropolitana, indicó que ya se han conocido otras situaciones de inseguridad en las que se ven involucradas personas que se dedican a limpiar parabrisas de carros en los semáforos.



“Entendemos la preocupación de la mayoría de la ciudadanía frente a esta problemática que se nos está presentando en diferentes puntos de la ciudad con los mal llamados limpiavidrios. Queremos llamar la atención de la comunidad y seguir trabajando de manera articulada para organizar un programa tendiente a controlar esto”, expresó el oficial.

Las autoridades han identificado focos de este tipo en las vías más transitadas de la ciudad, en sectores como la Calle 60 con Carrera Quinta y la Avenida Ferrocarril.