Panfleto y grafitis con amenazas de autodefensas ahora se presentan en Tolima

Preocupación ha generado a los habitantes de Mariquita, municipio del norte del Tolima, la aparición de un panfleto y de varias viviendas pintadas con mensajes alusivos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).



Las autoridades conocieron versiones sobre dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, quienes difundieron el documento sobre la supuesta presencia de las autodefensas y habrían elaborado al menos ocho grafitis en diferentes puntos de la localidad.

El alcalde de Mariquita, Juan Carlos Castaño, indicó que avanzan las investigaciones para determinar quiénes son los autores y el motivo por el que están generando temor a la comunidad.



Asegura Castaño que en el municipio no hay estructuras de este tipo y que por ahora el caso está asociado con delincuencia común.



“La Policía nos informa que desde la inteligencia de la Institución no existe evidencia de reorganización de esas estructuras criminales y que son hechos aislados que pretenden imprimirle temor a la población, pero no hay nada que temer. También se está en la investigación para dar con el paradero de los jóvenes que están repartiendo panfletos”, expresó el mandatario.



El alcalde dio a conocer que durante el 2020 no se habían reportado situaciones similares. Sin embargo, mencionó que hace aproximadamente dos años hubo un hecho parecido que también fue materia de investigación.

“Este año es la primera vez que se presenta este tipo de hechos delincuenciales y hace dos años hubo unos panfletos muy aislados que también hablaban de la reorganización de las autodefensas. La Policía que es la encargada de la vigilancia nos manifiesta que son hechos aislados y que es delincuencia común que muy seguramente quiere incursionar en extorsiones”, agregó.



Las autoridades continúan con las indagaciones para esclarecer lo ocurrido.