Muchos ciudadanos han aprovechado el poder de difusión de las redes sociales para hacer denuncias de abuso de autoridad o exceso de fuerza policial, en los que se ve un mal actuar de los uniformados de la Policía Nacional.

Le puede interesar: [Video] Lo sorprendieron robando, lo cogieron a golpes y terminó pidiendo ayuda a su mamá: "Ay amá"

Esta semana se viralizó un caso en el que se ha armado una gran polémica, dado que algunos consideran que la Policía no actuó mal, mientras otros han criticado fuertemente a la uniformada implicada.

La situación se presentó en Ibagué, durante procedimiento rutinario de registro y control por parte del cuadrante de un CAI de la Policía. Una patrullera adscrita a la Policía Metropolitana de Ibagué tuvo una fuerte discusión con un joven, quien al parecer estaba consumiendo sustancias psicoactivas en espacio público.

En un video que se ha viralizado en redes sociales se observa como el hombre le reclama a la mujer porque dañó su celular, sin embargo, ella se defiende y argumenta que fue culpa del joven que lo dejo caer.

La discusión comienza a subir de tono y el joven aseguró que iba a denunciar a la uniformada por mal procedimiento policivo y allí fue donde la patrullera explotó y comenzó a gritar y a insultar al detenido.

"Aliste sus abogados malparido, porque usted me tiene que demostrar… y no es el primer malparid.. desocupado que yo requiso, listo… y vea yo soy más persona y más parada que usted", gritó la patrullera, que le dice al joven que "es una niña" porque no es capaz de aceptar que fuma.

Le puede interesar: Mesero cogió a golpes a ladrón que sorprendió robando en el restaurante

Al final del video se ve que el detenido pide la identificación de la patrullera para la respectiva denuncia y esta se niega a darla, después de tanta insistencia ella escribe en un papel al parecer el nombre y el número de placa.

A continuación el video de la situación que se ha viralizado en redes sociales: