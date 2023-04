Pelea por la Alcaldía de Ibagué: secretario de Gobierno arremetió contra el diputado Marco Hincapié

Precandidato salió a defender a Jaramillo y criticó a Hurtado

Después de estas declaraciones, Marco Emilio Hincapié, quien es precandidato a la Alcaldía y fue secretario de Gobierno en la administración de Jaramillo, criticó duramente a Andrés Hurtado.

En Twitter, Hincapié cuestionó una valla publicitaria en la que Hurtado 'saca pecho' por la construcción del Complejo Cultural Panóptico en el centro de Ibagué.

"No sea descarado. El Panóptico fue restaurado en su totalidad por Guillermo Alfonso Jaramillo, incluido el estudio museográfico. No le mienta a los ibaguereños con obras que no son suyas, no engañe a la ciudadanía (...) El Panóptico tiene más de 100 años de historia, usted no ha inventado nada", escribió Hincapié.

A continuación algunas de las declaraciones del hoy precandidato a la Alcaldía de Ibagué: