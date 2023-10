Peligra firma de acuerdo del cese al fuego bilateral con las disidencias, el domingo en Tibú

A dos días del encuentro programado en el municipio de Tibú, en Norte de Santander, entre las disidencias de las Farc y voceros del Gobierno Nacional, aún no se tienen previsto una agenda a desarrollar ni el lugar de la reunión.

El comisionado de Paz, Danilo Rueda, había anunciado que el próximo domingo 8 de octubre se reunirían con comandantes de las disidencias de las Farc con el objetivo de firmar un acuerdo del cese al fuego bilateral.

Le puede interesar: Disidencias de Farc liberaron a un hombre en Catatumbo

La FM de RCN Radio conoció que existe una alta probabilidad de no realizarse este encuentro por diversas razones. Quienes forman parte de la mesa de negociación aseguran que no les han confirmado ni la hora ni el lugar, ni mucho menos la programación del evento.

Igualmente, aún no han sido invitados los alcaldes ni las comunidades campesinas de los diversos municipios de la zona del Catatumbo.

La FM de RCN Radio conoció que alias Andrey, la mano derecha de alias Jhon Mechas, comandante de las disidencias del frente 33 de las Farc, había citado a varios alcaldes y líderes sociales del Catatumbo a una reunión para el próximo sábado 7 de octubre, un día antes de la firma del acuerdo.

No obstante, la Procuraduría advirtió que este encuentro no tiene la aprobación del gobierno nacional y por tal razón quien participe de esta reunión será investigado, porque no cuenta con ningún soporte legal.

Mientras que ‘Iván Mordisco’, quien lidera el Estado Mayor Central de las Farc, advierte que el Gobierno ha realizado cambios al documento de cese al fuego y sin ese acuerdo no instalarían la mesa de conversaciones el próximo 8 de octubre.

Más en: 'Iván Mordisco' le pide a Petro cesar operativos militares

Luis Fernando Niño, alto consejero de Paz, dijo a La FM de RCN que lo ideal es un cese a las hostilidades, no más secuestro y extorsión. Aseguró que no se puede seguir sentado en la mesa de diálogos con las disidencias de las Farc y ELN y sigan cometiendo diversos delitos en Norte de Santander.

Niño agregó que esto origina mucha desconfianza e interrogantes por parte de la población civil en este proceso de paz, pues no se puede seguir con las extorsiones, secuestros, reclutamiento de menores y desplazamientos de la comunidad en la zona del Catatumbo por parte de las disidencias de estos dos grupos armados.