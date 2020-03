A personal de salud no los dejan subir en buses ni taxis, por temor al Covid-19: enfermeras

Así las cosas, pidió al Gobierno que los incluyan en el diálogo actual que está planteado con los médicos en el cual se habla del futuro de la pandemia.

“Cuando se habla parece que se hablara de un país de primer mundo pero no nos entregan elementos de protección personal, además hace seis meses no nos pagan y no nos dicen como son los contratos. No garantizan a las personas unas condiciones laborales”, denunció en RCN Radio.

Y agregó: "He escuchado los programas del presidente Iván Duque y digo que ojalá. Pero una cosa es lo que dicen los programas presidenciales y otra cosa lo que vive el personal de salud.

Además, indicó que en la sociedad está pasando al similar en cuanto a la discriminación pues dijo que en los buses del Sitp y los taxis, no quieren recoger a los enfermeros porque tienen miedo a que los contagien.

Educación

La Asociación de Enfermeras explicó que en el país hay un menor número de personal de salud para la cantidad de población actual, lo que refleja un alto desempleo en el personal de salud.

Así que sugiere que desde ya se hable de garantías laborales para los que están terminando su carrera como para los que están hoy trabajando, pues considera que por la pandemia los van a necesitar pero que una vez se termine la crisis los dejarán de lado.

“Quieren que graduemos a los estudiantes de último semestre cuando no han terminado”, dijo la enfermera Edilma Suárez.

Finalmente, expuso su disgusto por la homologación de títulos de personal médico extranjero y pidió al Gobierno que antes de homologar se dé trabajo a los colombianos que no tiene aún trabajo.