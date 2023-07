Personero de Anzoátegui (Tolima) denunció amenazas en su contra

En un consejo extraordinario de seguridad que se cumplió este domingo se analizaron las amenazas que recibió Germán Cediel, personero de Anzoátegui, municipio ubicado al norte del departamento del Tolima.



El representante del Ministerio Público recibió un panfleto, del cual aún no se confirma su autoría, en el que le restringen el desplazamiento a la zona rural de esta localidad.

“Recibí un panfleto en el que me decían que me quedaba prohibido que me desplazara a las diferentes veredas porque de lo contrario iba a ser retenido. La verdad no tengo conocimiento de donde vienen esas amenazas”, señaló Cediel.

Asimismo, el servidor público mencionó que ya puso el caso en conocimiento de las autoridades, sin embargo, considera que no se le ha dado suficiente atención, ya que no se le brindó ninguna medida de protección y únicamente se anunció el inicio de investigaciones.



“Ya se hizo la respectiva denuncia y se le informó a las autoridades competentes. Aquí en el municipio las autoridades dicen que todo está bien, entonces no es el apoyo que creería que debería recibir. En ningún momento me dijeron que me acompañarán, solo dijeron que se va a investigar”, agregó.



Es importante mencionar, que según el Personero de Anzoátegui, esta no es la primera vez que es víctima de intimidaciones, al parecer, por parte de grupos armados al margen de la ley que aseguran hacer presencia en el municipio.

Recientemente, denunció que también recibió una llamada por parte de un comandante de una estructura que lo citó a una reunión a la cual no asistió.

Señaló que teme por su integridad y solicita a las autoridades del departamento que le garanticen su seguridad.