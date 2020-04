Pico y género en Soacha por nuevos casos de coronavirus

El alcalde de Soacha (Cundinamarca), Juan Carlos Saldarriaga, dio a conocer este domingo que decretó en ese municipio la aplicación de la medida de pico y género a partir de este lunes.

Aunque ya existe el pico y cédula, ante una serie de consideraciones impartió la nueva directriz.

De acuerdo al nuevo decreto que se originó como 'medida preventiva de contagio de coronavirus', los hombres podrán salir de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. y mujeres podrán movilizarse de 11:00 a.m. a 3:00 p.m., esto según el día al que ha sido asignado el último dígito de su cédula.

De igual forma, Saldarriaga señaló que todos los días habrá toque de queda obligatorio en Soacha de 4:00 p.m. a 4:00 a.m.

Y en el sistema de Transmilenio continuará el pico y cédula de 4:00a.m. a 9:00 a.m., con uso obligatorio de tapabocas.