Pico y placa en Ibagué cambió: habrá beneficios para placas locales

Tras socializarse con los ibaguereños por parte de la Alcaldía de Ibagué, el cambio del Pico y placa, como se ha venido manejando en la ciudad desde hace años, por fin se ha dado conocer las nuevas medidas que se impartirán en toda la capital tolimense desde este 6 de febrero, con la salvedad que este, será pedagógico hasta el 12 de febrero para generar afianzamiento de la ciudadanía, lo que no generará sanciones de ley hasta dicha fecha.

Asimismo, desde el 13 de febrero, quien incumpla la medida, se enfrentará a sanciones de ley de $650 mil más la inmovilización del vehículo. Es de recordar que anteriormente el pico y placa se ejercía de manera sectorizada, lo cual se mantiene así como de manera generalizada durante el año; ahora, será dividido en dos cambios durante el año para lograr dinamizarlo quedando así:

Hasta el 30 de junio

Lunes : 6 y 7

: 6 y 7 Martes : 8 y 9

: 8 y 9 Miércoles : 0 y 1

: 0 y 1 Jueves : 2 y 3

: 2 y 3 Viernes: 4 y 5

Vale la pena resaltar que la ‘hora valle’ será para los vehículos matriculados en Ibagué, es decir, que no tendrá pico y placa en horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. De esta manera la asignación del pico y placa para el segundo semestre del año que dando de la siguiente manera:

Primero de julio al 31 de diciembre

Lunes : 8 y 9

: 8 y 9 Martes : 0 Y 1

: 0 Y 1 Miércoles : 2 Y 3

: 2 Y 3 Jueves : 4 Y 5

: 4 Y 5 Viernes: 6 Y 7

En este segundo semestre también habrá ‘hora valle’ para los vehículos matriculados en la ciudad. Respecto a los viajeros procedentes de otras ciudades, ya no habrán tres horas para circular por la ciudad, sino 120 minutos, es decir dos horas, aplicándole también la ‘hora valle’ con horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Medias especiales