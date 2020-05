Polémica por corrida de toros en la plaza de Zereté (Cundinamarca)

Este fin de semana se generó un fuerte debate en redes sociales por la realización de una corrida de toros en la plaza de Zereté (Cundinamarca). Pese a que el evento se realizó de manera virtual, los denunciantes señalan que se incumplieron todas las medidas sanitarias fijadas por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus.

En Twitter se publicaron varias imágenes de la corrida de toros realizada en el marco del Festival Virtual Taurino. Muchos usuarios reclamaron por la realización de este tipo de eventos en plena cuarentena.

"En la clandestinidad y violando Medida Sanitaria, 3 animales (2 toros y un novillo para el menor de edad) fueron matados y picados", señaló una defensora de los derechos de los animales en su cuenta.

Lamento que no se hubiera podido evitar, de verdad lo lamento en el alma. Hoy, ante apenas 156 espectadores se hizo el Festival Virtual Taurino. En la clandestinidad y violando Medida Sanitaria, 3 animales (2 toros y un novillo para el menor de edad) fueron matados y picados. pic.twitter.com/y5gxtBdOQO

Este mensaje generó una oledada de comentarios. Algunos rechazaron que se sigan realizando en la actualidad, mientras que otros defendieron la 'fiesta brava' y señalaron que hace parte de la cultura y la tradición.

El evento recogió dinero para llevar mercados y ayudas a familias de toreros, novilleros, rejoneadores, mozos de espada, etc. No se les olvide que cada mercado y dinero que entreguen, lleva implícita la sangre de 3 INOCENTES. Válida la donación, la muerte de los animales NO! pic.twitter.com/NUZLCD8FMk