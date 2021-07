"Los uniformados acudieron al lugar de los hechos tras el llamado de la comunidad que reportó la pelea entre los jóvenes. Según se ha establecido, al querer separar a los muchachos, uno de ellos agredió a uno de los uniformados quienes procedieron a trasladarlos a la Estación de Policía", dijo Cabra.

Ante los hechos, la comunidad ha organizado un plantón que se realizará hacia las cinco de la tarde y con el que se buscan respuestas por parte de las autoridades, ya que a partir de este hecho se han generado más denuncias frente a presuntos abusos policiales contra los jóvenes del municipio.

Yerson García, uno de los organizadores de la manifestación pacífica, dijo a RCN Radio que esta situación no es la primera que se registra en el municipio y que el cambio en el uniforme para los policías de este municipio, elegido entre diez del país para el cambio de imagen institucional, no garantiza el que no se sientan atacados.

"Rechazamos totalmente lo sucedido con los dos jóvenes, lo que se puede apreciar en el vídeo es un abuso. Menos mal los implicados pudieron ser identificados y esperamos que la investigación conlleve a esclarecer el por qué del exceso de fuerza en el procedimiento", puntualizó García.

Finalmente, se estableció que uno de los dos jóvenes ya puesto en libertad y el otro se encuentra en manos de la policía del municipio. Allí, se continuará con las indagaciones a que haya lugar tanto para el joven que permanece detenido como para el Intendente y el Patrullero de la Policía implicados.