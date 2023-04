Posible erupción del volcán Nevado del Ruiz: alcalde de pequeño pueblo pide ayuda desesperadamente

Desde el 30 de marzo en la noche, y debido al incremento considerable de los sismos el volcán Nevado del Ruiz ubicado sobre la cordillera Central en los límites de Tolima y Caldas se mantiene la alerta ante una posible erupción.

Incluso, desde este domingo, 40 familias ubicadas en la zona rural de Villamaría (Caldas) que habitan la parte alta, cercana al macizo volcánico, zona de alto riesgo por una eventual erupción del Volcán Nevado del Ruiz, van a ser evacuadas de manera preventiva.

En medio de la incertidumbre que ha generado esta situación, alcaldes de diferentes municipios están alerta e incluso preocupados por los daños y emergencias que podría generar una eventual erupción.

Este fin de semana se conocieron algunas declaraciones del alcalde de Murillo (Tolima), José Antonio García Rodríguez, en las que hace un llamado angustioso para que no los dejen solos en medio de esta situación.

“Mi llamado es a la Unidad de Gestión del Riesgo Nacional y a la Unidad de Gestión del Riesgo del Tolima porque el municipio de Murillo no tiene los recursos para soportar esta situación: yo tengo que pagar combustibles, empleados, repuestos para vehículos", dijo el alcalde al periódico El Nuevo Día de Ibagué.

Otra de sus preocupaciones es que no tienen los recursos para una posible evacuación: “Yo tendría que evacuar personas de Murillo y de Villahermosa y no tenemos los recursos para hacerlo. Tenemos el lugar, pero necesitamos alimentos, frazadas, carpas, apoyo económico para poder contratar personas que hagan controles. Es muy difícil tener unas personas las 24 horas del día con este clima tan frío y estas lluvias. Es muy importante que no me dejen solo en esta contingencia”, finalizó.

A continuación el video del mensaje del alcalde: