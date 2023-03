Posible erupción del Volcán Nevado del Ruiz: vías de evacuación en Tolima están colapsadas

Las vías colapsadas por el invierno en el Tolima han dejado incomunicados a los habitantes en los tramos de escape ante posibles emergencias del volcán Nevado del Ruiz.

Ese es el caso de Villahermosa, donde la comunidad ha solicitado apoyo por parte del Gobierno departamental y a pesar de recibir maquinaria, los deslizamientos se siguen presentando.

"El volcán del Ruiz y el Machín no hará erupción en cualquier momento, no vamos a correr porque con mucho tiempo de anticipación vamos a saber por parte del Servicio Geológico Colombiano en qué momento tenemos que evaluar, no es tan notorio ni bajo el riesgo si tenemos las vías pavimentadas", afirmó Andrea Mayorquin directora de ambiente y gestión del riesgo del Tolima.

Los expertos dicen que si el Gobierno nacional espera que haga erupción no dará tiempo a los profesionales, por esa razón la entidad cuenta con unas cámaras internas en la superficie del volcán que indican con detalles todos los comportamientos, cambios de temperatura y dinámica de fluidos que van a permitir identificar la emergencia y con tiempo lograr que las personas evacuen.

"Lo que nosotros hacemos es preparar los alojamientos temporales en cada municipio, teniendo en cuenta los más vulnerables para evacuarlos y brindarles alimentación, garantizando las mínimas condiciones", expresó la directora de Ambiente y Gestión del Riesgo.