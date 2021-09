Posible reinicio de peaje en el norte del Tolima produce molestia de transportadores

Habitantes y transportadores del Líbano, municipio ubicado en el norte del Tolima, encendieron las alarmas ante el posible reinicio de operaciones del peaje instalado en la zona de ingreso a esta localidad.



La estructura que fue destruida por manifestantes en el mes de mayo durante el paro nacional y que ya fue restaurada, hace parte del proyecto vial Cambao–Murillo–Manizales, que conecta los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Caldas.

Fernando Moreno, líder de los transportadores del norte del departamento, dijo que se están incumpliendo los acuerdos entre el Gobierno Nacional y la comunidad, ya que el peaje debe entrar en servicio solo cuando se autorice el paso de vehículos entre Murillo y Manizales.



“Estamos muy preocupados porque la Unidad Funcional 5 no arranca y eso va a generar unos retrasos, además se están violando los compromisos firmados en febrero cuando la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se comprometió a que en seis meses iban a dar transitabilidad para cualquier tipo de carro hacia Manizales”, expresó.



Según la comunidad, la preocupación inició por la construcción de dos kilómetros de carretera en jurisdicción del municipio de Murillo (Tolima), lo que presuntamente daría paso a la habilitación de la caseta.



“Se están construyendo dos kilómetros de asfalto en Murillo, en la Unidad Funcional 4, y de acuerdo a informaciones de la ANI, a partir de esos dos kilómetros de prueba habría autorización para la apertura de la caseta de peaje. No se está respetando el compromiso porque la van a abrir sin haber dado tránsito hacia Caldas”, agregó el vocero.

Ante el inconformismo, la población se está organizando para iniciar una serie de protestas en rechazo a la instalación del peaje.