Primera visita del presidente Petro al Tolima sería para inaugurar obra en vía a La Línea

En su paso por el municipio de Cajamarca el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, confirmó que el presidente Gustavo Petro estará en el Tolima en la primera semana de octubre para inaugurar uno de los viaductos del denominado Puente 20, ubicado en la doble calzada Ibagué–Cajamarca, vía a La Línea.

Esta estructura conecta al sector de Boquerón con el corregimiento de Coello Cocora, en la capital tolimense.

El ministro Reyes explicó que la visita, que será la primera de Petro como mandatario de Colombia al Tolima, se cumplirá el próximo viernes 7 de octubre.

"Ese viernes estaremos acá los ciudadanos de Ibagué y los de Cajamarca, los habitantes de la zona, con el presidente Petro dando luz verde a dos viaductos que son una maravilla, cuando estuve no me quería mover de ahí, me pareció que era de no creer que nuestros ingenieros colombianos hicieran esta obra de 90 metros de altura", expresó el funcionario.



El anuncio lo realizó el ministro de Transporte en el Concejo Municipal de Cajamarca, en una mesa de trabajo que se adelantó con autoridades y comunidad, con el fin de generar acuerdos en relación a las obras de la doble calzada y la responsabilidad social del proyecto Cruce de la Cordillera Central.

Así mismo, reveló que esta obra de infraestructura llevará el nombre de novelista y poeta colombiano Álvaro Mutis Jaramillo.



"Le vamos a hacer un homenaje a un hombre que construyó mucho en las ciencias de las letras, que el presidente de la ANI, el Ministerio de Transporte y el presidente de la República avalarán como nombre", puntualizó el ministro.