Profesores de Ibagué podrían cesar actividades por suspensión de negociación con la Alcaldía

El cese de actividades es una de las posibilidades que contempla el Sindicato de Maestros del Tolima (Simatol) para exigir la reanudación de la mesa de negociación que se desarrollaba con la Alcaldía de Ibagué y que se habría suspendido de forma unilateral en las últimas horas.



Voceros de las organizaciones sindicales que se encontraban en negociaciones con el municipio, aseguraron que los delegados de la administración no asistieron a la sesión programada para este martes, por lo que esta acción se tomó como la suspensión del proceso.

Lea también: Estudiantes no tienen garantías para clases virtuales: maestros del Tolima



La mesa se encontraba activa desde hace aproximadamente cuatro semanas para analizar el pliego de peticiones presentado desde enero por 13 sindicatos del sector oficial.



Luego de hacer público el caso, los miembros de la mesa de negociación informaron que iniciaron una asamblea permanente y que se desarrollarán múltiples actividades exigiendo que se retomen los diálogos.



Aunque se contemplan inicialmente una serie de jornadas, no se descarta la posibilidad de un cese de actividades.



“Nosotros generamos un debido proceso. Vamos a esperar a que haya una comunicación y si no se da, empezamos con los mítines y llevaremos afiliados frente a la Alcaldía para exigir la negociación de los pliegos”, expresó William Polo, presidente de Simatol.



Agregó que “si no hay atención, entonces entraremos a la asamblea con sindicatos y ahí ya se tomaría una decisión del cese de actividades, que en el caso de los maestros sería la suspensión de clases”.

En otras noticias: Fiscalía no participará en la elaboración de protocolos sobre la protesta social



Advierten los negociadores que el pliego de solicitudes contiene 130 puntos distribuidos en los capítulos de garantías sindicales, bienestar social y asuntos financieros. A cinco días de culminar este proceso aún se deben tratar los aspectos más álgidos.