Protestas en Ibagué por traslado de pacientes con COVID-19 al Coliseo de Ferias

Los ciudadanos ubicaron barricadas y bloquearon el paso de vehículos en las principales zonas de acceso al establecimiento, al considerar que esto representaría un riesgo para la población, ya que se trata de un sector netamente residencial.

“Ese no es el sitio porque tenemos una amplia zona residencial alrededor y es importante que se contemplen otros lugares. Esperamos que no se impongan este tipo de medidas a la población que naturalmente siente temor, no solamente por el riesgo biológico sino por el riesgo de seguridad, porque este espacio no ofrece las condiciones para tener personas privadas de la libertad”, expresó un residente del barrio Las Ferias.

Lea también: Cierran vía Pitalito-Mocoa por representar un peligro para sus traseúntes.

Otra habitante señaló que “hay preocupación por esta situación que se nos está presentando en Las Ferias, porque somos personas con enfermedades y de avanzada edad para que traigan un foco de contaminación a nuestra comuna”.

Por ahora la Alcaldía de Ibagué, que a través de un instituto descentralizado administra el coliseo que es propiedad del municipio, no se ha pronunciado sobre la situación.