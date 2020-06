¡Qué tristeza! Tres humedales de Soacha, convertidos en botaderos de basura

¿Recuperación de los humedales?

La autoridad ambiental de Cundinamarca afirmó que "la tendencia es que podamos recuperarlos con ayuda de la alcaldía local y la comunidad"

"Tenemos unos plazos (no mencionó cuándo) y propuestas de inversión. Pero tenemos un gran enemigo que es la ilegalidad. Hay inseguridad, hay casas construidas de manera ilegal cerca de los humedales, la gente arroja basura. No sienten que el humedal sea cercano a ellos y por eso, muchas veces no saben ni siquiera cómo se llama", aseguró Bello.

Contó que en el caso del humedal Neuta, "se viene realizando un trabajo con la comunidad pero ellos aseguran que esos humedales son aprovechados por delincuentes, drogadictos. Además, cada vez se pierde el espejo de agua. Cuando hay descargas de materia orgánica de las viviendas, de las fábricas a estos humedales, crecen matas acuáticas que no necesariamente son buenas para el humedal".

De interés: En 2019, el río Bogotá tiene garantizados los dineros para su recuperación

Cabe resaltar que Soacha, con cerca de medio millón de habitantes, aun no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales.

En este momento, la CAR tiene proyectado el inicio de la construcción de la Petar Canoas para los próximos meses.