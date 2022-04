La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas adelantó los trabajos de hallazgo de seis cuerpos desaparecidos en el año 1993, en el marco del conflicto armado en el Huila.

Estas personas habrían sido líderes campesinos de Fensuagro y pertenecientes al movimiento político Unión Patriótica.

Según la investigación extrajudicial realizada por la Unidad de Búsqueda, uno de los cuerpos recuperados podría corresponder a Luz Mercy Cruz, líder sindical agraria de 22 años, quien era delegada de la Fensuagro.

Los trabajos de exhumación se realizaron a finales del mes de marzo de este año, en el cementerio de Suaza, Huila. Uno de los familiares de las víctimas estuvo presente en la recuperación de los cuerpos, como símbolo de reparación ante los hechos de desaparición forzada.

“Yo era muy pequeño cuando pasó esto. Tenía tres años y medio. No tengo muchos recuerdos de ella, solo algunas fotos antiguas y muchos papeles que hacen parte de la tramitología propia de este país. Cuando pasa un hecho violento lo único que te entregan son papeles. Yo estoy buscando un cuerpo y solo tengo expedientes de muchas hojas”, indicó Andrés Cardona, hijo de Luz Mercy Cruz.

Al parecer, estas personas habrían sido asesinadas hace 29 años por un grupo armado en la vereda El Vergel, y fueron dejados en una fosa común, en donde fue utilizada para echar escombros y material del cementerio de Suaza.

El trabajo de exhumación fue bastante dispendioso. Los expertos de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y Medicina Legal tuvieron que remover tierra hasta una profundidad de siete metros.

“El clima no ayudaba mucho y la lluvia auguraba lo difícil que sería mover escombros y basura. Había muchas manos que no daban abasto. Yo tomé una pala y empecé a ayudar a excavar también. Ahí estaba mi rabia descargada sobre la tierra, mis manos se ampollaban y no importó, porque tantos años de angustia tal vez podrían terminar en este hueco de más de siete metros de largo y 2 metros de profundidad”, finalizó Cardona.