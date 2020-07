Reportan más de 100 casos de COVID-19 en cárcel de Ibagué

Nuevamente se encendieron las alarmas en la cárcel de Picaleña en Ibagué, ante el reporte de más de un centenar de casos positivos de COVID-19 en el establecimiento. Se trata de 108 internos que resultaron contagiados.



Hace unos días se dio a conocer desde el centro penitenciario que 12 privados de la libertad y tres trabajadores habían dado positivo para la enfermedad y en las últimas horas se confirmó que la cifra de contagios aumentó significativamente.

El dragoneante Alejandro Durán, líder sindical de los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) señaló que los pacientes permanecen en aislamiento preventivo y bajo seguimiento médico.



“Se encuentran aislados en un pabellón en el que se sacaron pruebas masivas, que era lo que se estaba pidiendo anteriormente para saber cómo estábamos con el virus dentro del establecimiento porque anteriormente se sacaban dos o máximo cuatro pruebas y era difícil saber si realmente el virus estaba o no con nosotros”, señaló Durán.



Las autoridades de salud en el Tolima investigan la muerte de tres internos que se encontraban en el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué. Aunque no habían sido diagnosticados en vida de COVID-19, se realizaron las pruebas para determinar si su fallecimiento tiene alguna relación con la enfermedad.



“Tenemos conocimiento de tres personas que han fallecido. Hasta donde tenemos entendidoel hospital les sacó una prueba post mortem de COVID-19 y estamos esperando el resultado de la misma para confirmar si tenían el virus o no lo tenían al momento en que fallecieron”, agregó el dragoneante.



Además de las recomendaciones médicas, las personas que han resultado afectadas están siendo tratadas con bebidas calientes y aromáticas, como agua de panela con moringa. Para este fin el centro penitenciario recibió una donación de té, desde el departamento del Meta, y los trabajadores han acudido a la comunidad para que realicen donaciones de panela con el propósito de seguir con el tratamiento.

Dijo Durán que quienes estén interesados en aportar este producto se pueden dirigir directamente al establecimiento y solicitar la atención de un directivo.