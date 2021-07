Luego de un operativo conjunto del Gaula y la Policía Metropolitana de Bogotá fue rescatada una menor que fue raptada en el barrio Santa Fe por dos mujeres que cuidaban a la pequeña de seis meses y aprovecharon la ausencia prolongada de la madre para poder llevar a cabo este hecho.

Según la madre de la menor, Noemy Ceballos, las mujeres que cuidaban a su hija indicaron que iban a comprar unas cosas para la niña y al pasar de las horas se percató que las mujeres habían desaparecido con la menor.

“Las conocí en el lugar donde vivo yo, les brindé una ayuda y pues me pagaron de esta manera, yo les di un voto de confianza y ellas abusaron de eso. Ellas supuestamente iban a limpiar casas, pero una de esas mujeres está embarazada y pues yo le pagaba 15 mil pesos diarios para que me cuidará la niña, mientras la otra iba a trabajar, pero luego me enteré que se me llevaban a la niña a pedir plata a la calle mientras yo trabajaba, y lo que yo no hice con mi hija vinieron ellas hacerlo”, indicó Ceballos.

Luego de interponer la respectiva denuncia en el Gaula Bogotá, se inició un operativo realizando verificación de cámaras y entrevistas de fuentes humanas, para percatarse de que la intensión era sacarla de la cuidad.

“Luego de la investigación pudimos determinar que se encontraba en las vías del Tolima y junto a la Policía de Tránsito y transporte, pudimos rescatar a la menor en el municipio del Espinal cerca al peaje de Gualanday”, indicó el coronel Carlos Téllez, comandante del Gaula Bogotá.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Eliecer Camacho, la intensión de estas personas eran vender a la niña a las organizaciones que se dedican al tráfico de menores en el Ecuador, con el fin de utilizarlas como instrumento para pedir limosna en las calles.

“El llamado a las personas es que no sean tan confiadas y no entreguen sus hijos, porque hay muchas personas que hoy buscan es la maldad y abusar de la confianza de las personas humildes para después secuestrarles sus hijos y generar estos hechos", sostuvo.

La menor fue entregada nuevamente a la madre y las personas capturadas quedaron a disposición de las autoridades competentes.