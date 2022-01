Boyacá comenzó el 2022 con la primera persona muerta. Ocurrió en el municipio de Coper, donde una riña terminó en un intercambio de disparos.

Según las primeras versiones, en medio de la pelea se habría desatado una balacera que dejó como consecuencia una persona fallecida y otras dos heridas. Los hechos sucedieron en el casco urbano del municipio, ubicado en zona esmeraldera del occidente de Boyacá.

La alcaldesa del municipio de Coper, Aurora Nieto Molina, indicó que “se presentó una pelea sobre las 4:00 de la mañana en el parque principal, donde una persona inició a disparar, hay un fallecido y dos heridos. Los heridos se encuentran fuera de peligro y ya la Fiscalía se encuentra realizando la investigación respectiva.

Lea aquí: Otra lideresa social fue asesinada al finalizar el 2021 en el Valle del Cauca

Los hechos que se registraron en Boyacá, se dieron a conocer luego que un periodista que se encontraba pasando las festividades de año nuevo en el municipio, hiciera pública una denuncia sobre el caso.

“¡Ayúdenme! Estoy en el municipio de Coper, departamento de Boyacá. Presencié una balacera en el parque principal el cual dejó varios heridos y al menos un muerto. Hice un registro en fotos y videos, me están buscando, ya me amenazaron. No tengo cómo salir de acá. AYUDA”, fue el trino publicado por el periodista Alejandro Silva en la madrugada de este domingo.

Con el fin de garantizar la vida del periodista, se conoció que la Fundación para la Libertad de Prensa y la Defensoría Regional se pusieron frente en el tema y se espera que en las próximas horas pueda salir del municipio en óptimas condiciones.

Le puede interesar: En medio de riña se registró primer homicidio de 2022 en Cúcuta

Por el momento, las autoridades competentes realizan labores de investigación y recopilación de información para dar curso a la investigación, que por estos hechos de intolerancia que dejaron el primer caso de homicidio del 2022 en Boyacá.