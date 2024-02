En la noche de este martes 27 de febrero el bioparque Guátika ubicado en Tibasosa, fue víctima de delincuentes que irrumpieron en el lugar violentando los puntos de acceso y suspendiendo las cámaras de seguridad para hurtar seis animales pertenecientes a tres especies: dos hembras de ocelote o tigrillo, dos machos de cernícalos americanos y dos machos de faisanes dorados, los cuales se encontraban identificados con microchips.

"Cuando estábamos alimentando los animales nos dimos cuenta de que las mallas habían sido ultrajadas. En principio pensamos que se habían salido, pero después hallamos desechos como salchichón; comida que nosotros nunca manejamos dentro del parque. Con esto nos percatamos del robo", señaló en RCN Radio la bióloga del zoológico, Julieth Rodríguez.

Le puede interesar: Video: En Bucaramanga estarían robando perros para cobrar rescate

La mujer destaca que este robo no fue improvisado, sino que por el contrario tuvo un estudio previo, pues las acciones evidencian que los delincuentes conocían muy bien el lugar y sabían del manejo de animales salvajes como los ocelotes. Inclusive, se cree que fueron personas que habrían trabajado en el bioparque. Sin embargo, esto será lo deban establecer las autoridades quienes ya conocen de la situación.

Hay que destacar que estos animales requieren dietas delicadas, cuidados específicos y tratos especiales, por lo que la administración del parque teme que el estrés al que estarían siendo sometidos pueda atentar contra su vida.

"Una de las ocelotes no estaba comiendo como debía ser por lo que iba a ser llevada a una clínica para ser monitoreada. Entonces sí no se le da el manejo probablemente no pueda resistir", aseguró la bióloga.

El bioparque tiene actualmente cerca de 300 animales de fauna silvestre y exótica dividida en 69 especies. Gran parte de los ejemplares fueron entregados por la Policía ambiental y Corpoboyacá, pues han sido recuperados en los diferentes operativos que realizan contra el tráfico ilegal de especies.

Le además: Roban más de mil libras de miel de abejas en Cesar

“Desde Corpoboyacá, hacemos un llamado urgente a la comunidad de los 87 municipios bajo nuestra jurisdicción, así como a las corporaciones y departamentos vecinos, para estar alerta ante cualquier información relevante”, expresó a través de un comunicado la corporación ambiental.

Por ahora, solicitan a la comunidad reportar a través de la línea 123 o del 313 493 1313 cualquier información que permita establecer el paradero de los animales para su recuperación.