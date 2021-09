Controversia generó en el departamento del Tolima el sermón que ofreció el sacerdote Ricardo Zabala en la parroquia del municipio de Natagaima, al sur del departamento, en el que se refirió en un tono airado y despectivo a la comunidad LGBTI.



Durante una misa que se cumplió el pasado domingo el párroco mostró su molestia por la realización del Reinado Departamental del Folclor LGBTI en el coliseo de esta localidad, el cual ganó la candidata que representó a Natagaima.

Según el prelado, la ciudadanía no debe apoyar ni tolerar este tipo de actividades que van en contra de las creencias de la Iglesia Católica. En medio de la homilía calificó como “maricas” a los miembros de la población LGBTI.



“¿Cuál es la ciudad donde más maricas hay? ¿De dónde salió la reina de los gays? De Natagaima. ¿Los maricas más bonitos en donde están? En Natagaima. Imagínese uno tener que soportar y ver a los maricas en desfiles, y los niños mirando. Anoche no vinieron a misa, pero si se largaron a ver a todos los maricas”, expresó el párroco.



También se mostró inconforme al conocer que buena parte de los habitantes de esta municipalidad apoyó el evento. “Uno no tiene por qué permitir esas cosas porque hay futuras generaciones. No se les haga extraño cuando los niños empiecen a desfilar o le cojan la cola a sus mismos primitos, no se les haga extraño. Si uno tolera eso es ejemplo a seguir”, agregó.

La comunidad LGBTI en el Tolima rechazó estas declaraciones. Voceros consideran que sus palabras son homofóbicas y que pueden incitar a la intolerancia y a la violencia. Ante este hecho no descartan adelantar jornadas de protesta.