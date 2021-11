El subsecretario de salud Manuel González anunció, que no se exigirá el carné de vacunación para el ingreso a centros comerciales y sectores de San Victorino, desde el 16 de noviembre cuando entre en vigencia la exigencia de este documento en sectores de máxima afluencia, entretenimiento nocturno, conciertos, teatros, cines entre otros.

Según el funcionario, este documento si será exigido por algunos locales comerciales, especialmente por las grandes superficies.

"El carné será exigido por algunos de los establecimientos de los centros comerciales que tienen unas características especiales que tienen la posibilidad de generar algunos tipos de aglomeración y esas particularidades se revisan una a una y estamos dando todas las orientaciones a todos los gremios para que no se presenten dificultades en la implementación", aseguró el subsecretario de Salud.

Por su parte los empresarios de entretenimiento nocturno indicaron que buscarán incentivar la vacunación masiva de las personas que aún no reciben el biológico, con el fin de garantizar una rumba segura con el aforo del 100%" aseguró Brayan

"Sabemos que el tema no es fácil porque hay personas que son muy cerradas al tema y no van a querer vacunarse y simplemente esas personas no entrarán a los espectáculos ni a los bares", aseguró Brayan Quiceno empresario del entretenimiento nocturno.

Este gremio le hizo un llamado a todos los clientes y visitantes que les gusta disfrutar de los bares, restaurantes y conciertos, que cumplan con el requisito de la vacunación, porque de lo contrario a partir del 16 de noviembre no podrán ingresar.

Los establecimientos que no cumplan con esta normatividad, se exponen al señalamiento de sus negocios, una multa económica y hasta la cancelación de un evento.