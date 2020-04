Se agudiza crisis económica en Melgar por parálisis del turismo, ante cuarentena

Ante este panorama, la administración municipal no ha recaudado los recursos por concepto de impuestos que se pretendían recibir en el primer semestre del año, los cuales se requieren para la ejecución de obras y programas.

“La Alcaldía vive del predial y también del impuesto de Industria y Comercio y, a hoy, no hemos recaudado ni el 15%. Tenemos ya problemas con las finanzas públicas porque si no hay como trabajar, la gente no puede tributar”, agregó el mandatario.

La intención del mandatario es elevar una solicitud al presidente Iván Duque para que brinde ayudas como donaciones, incentivos o facilidades de créditos a los municipios que dependen del turismo y así superar de forma paulatina las dificultades que se presentan.